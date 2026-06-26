Красивая дата: 26 июня в Алматы зарегистрируют 830 браков

Алматы лидирует среди регионов Казахстана по количеству пар, решивших зарегистрировать брак в одну из самых красивых дат этого года — 26.06.2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в филиале Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы, на эту дату подали заявления 830 пар.

В целом с начала года в мегаполисе зарегистрировано около 7000 браков. Средний возраст вступающих в брак составляет 29 лет среди невест и 32 года среди женихов.

В этом году были зафиксированы и необычные показатели. Самым старшим женихом стал 92-летний мужчина, а самой молодой парой — молодожены в возрасте 16 лет, получившие соответствующее разрешение в установленном законодательством порядке.

— Высокий показатель регистрации браков в городе Алматы свидетельствует о демографической активности мегаполиса. Мы постоянно совершенствуем процессы для обеспечения граждан удобными и прозрачными услугами. Подача заявления онлайн и предварительное бронирование торжественной церемонии позволяют существенно экономить время граждан, — отметили в филиале Госкорпорации.

Напомним, заявление на регистрацию брака подается не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты заключения брака. Оформить услугу можно в отделах РАГС, через портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня.

Кроме того, по желанию молодоженов регистрация брака может пройти в торжественной обстановке.

Ранее сообщалось, что более 1,7 тысячи пар по Казахстану забронировали регистрацию брака на красивую дату — 26.06.2026.

Отметим, что казахстанцы стали реже вступать в брак.