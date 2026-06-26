Красивая дата: 26 июня в Алматы зарегистрируют 830 браков
Алматы лидирует среди регионов Казахстана по количеству пар, решивших зарегистрировать брак в одну из самых красивых дат этого года — 26.06.2026, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в филиале Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы, на эту дату подали заявления 830 пар.
В целом с начала года в мегаполисе зарегистрировано около 7000 браков. Средний возраст вступающих в брак составляет 29 лет среди невест и 32 года среди женихов.
В этом году были зафиксированы и необычные показатели. Самым старшим женихом стал 92-летний мужчина, а самой молодой парой — молодожены в возрасте 16 лет, получившие соответствующее разрешение в установленном законодательством порядке.
— Высокий показатель регистрации браков в городе Алматы свидетельствует о демографической активности мегаполиса. Мы постоянно совершенствуем процессы для обеспечения граждан удобными и прозрачными услугами. Подача заявления онлайн и предварительное бронирование торжественной церемонии позволяют существенно экономить время граждан, — отметили в филиале Госкорпорации.
Напомним, заявление на регистрацию брака подается не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты заключения брака. Оформить услугу можно в отделах РАГС, через портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня.
Кроме того, по желанию молодоженов регистрация брака может пройти в торжественной обстановке.
Ранее сообщалось, что более 1,7 тысячи пар по Казахстану забронировали регистрацию брака на красивую дату — 26.06.2026.
Отметим, что казахстанцы стали реже вступать в брак.