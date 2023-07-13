Краповые береты получили 19 бойцов спецназа Нацгвардии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На базе учебного центра регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК в Усть-Каменогорске прошли испытания военнослужащих подразделений специального назначения Национальной гвардии на право ношения крапового берета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

В этом году в испытаниях участвовало свыше 80 военнослужащих. Чтобы получить допуск к экзаменам, они предварительно сдали теоретическое тестирование, физическую, высотную и медицинскую подготовки, спуск со специальными устройствами, подготовку по связи и другое.

На последнем этапе кандидатов в «краповики» ждал 30-километровый марш под палящим солнцем и горным хребтам местности, где температура воздуха достигала до 40 градусов.

«В изнуряющую жару кандидаты сдавали нормативы по передвижению зигзагообразно по-пластунски, рыли одиночные окопы, накладывали жгут и перетаскивали «раненого» товарища. Затем было преодоление зараженного участка местности в противогазах и последующий марш-бросок до палаточного лагеря. Все это преодолевалось в установленное время и заданные нормативы», – говорит об условиях испытаний боец спецназа «Бүркіт» с позывным «Зверь».

Во время испытаний каждый кандидат столкнулся с неимоверными физическими и психологическими нагрузками. Они демонстрировали выносливость, силу воли и сплоченность в команде, чтобы преодолеть трудности и достичь финишной точки. На последнем этапе испытаний кандидаты преодолевали полосу препятствий со штурмом бетонных трехметровых стен, перемещением по-пластунски под натянутой колючей проволокой.

Следует отметить, что для укрепления стрессоустойчивости кандидатов рядом с полосой препятствий происходили взрывы, а также стрельба боевыми патронами. Это создает условия, приближенные к боевым и проверяет реакцию кандидатов на стрессовые ситуации.

Сразу после полосы препятствий кандидаты вступили в рукопашный бой. Сначала они сражались между собой, а далее с обладателями краповых беретов. Получить краповый берет может только тот кандидат, который выдержал удары краповиков в трех раундах по три минуты.

«Прохождение испытания стало для меня незабываемым опытом. После преодоления марша и полосы препятствий я оказался лицом к лицу с соперниками, которые также стремились к победе. Рукопашный бой стал последним вызовом на пути к краповому берету. Я боролся, несмотря на усталость и боль, и отчаянно защищался от ударов опытных обладателей беретов. Чувство адреналина помогало мне не сдаваться. В итоге смог выдержать все три раунда», – делится своими впечатлениями новоиспеченный обладатель крапового берета с позывным «Ричи».

Позже, в торжественной обстановке, 19 претендентам, которые успешно прошли все испытания и выдержали трудности последнего этапа, вручили заветные краповые береты.

«В целях реализации поручения Главы государства по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии и по указанию министра внутренних дел в Национальной гвардии было увеличено количество подразделений специального назначения. В войсках квалификационные испытания проводятся ежегодно в различных климатических поясах нашей страны. Необходимо отметить, что немногим удается пройти весь маршрут испытаний с полной выкладкой. В итоге все этапы испытаний прошли 19 военнослужащих. Я от имени Главного командования Национальной гвардии и от себя лично поздравляю новых обладателей символа спецназа с вступлением в братство краповых беретов, а ветеранов спецназа c очередным пополнением», – поздравил заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

В этом году за особый вклад в развитие подразделений специального назначения «Бүркіт» краповый берет был вручен и министру внутренних дел Марату Ахметжанову. Стоит отметить, что экзамен и уровень подготовленности бойцов специального подразделения «Бүркіт» получили высокую оценку и со стороны коллег из Республики Узбекистан. Они выразили признательность командованию Национальной гвардии за предоставленную им возможность быть свидетелями одного из важных исторических моментов в жизни казахстанского спецназа.

Ежегодно для повышения уровня боевой и специальной подготовки военнослужащих, получения и усвоения ими специальных знаний и навыков проводятся квалификационные испытания на право ношения крапового берета, считающегося для бойцов подразделения почетным. Эти мероприятия проводятся в разное время года, а также в различных зонах рельефа. Главным требованием испытаний является максимальная боеготовность сотрудников подразделений специального назначения, отработка специальных знаний и методов, необходимых для выполнения поставленных задач.

