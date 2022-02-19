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Кран упал в столице – ДЧС расследует инцидент

19 Февраля 2022 11:47
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Кран упал в столице – ДЧС расследует инцидент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате подтвердили информацию о падении башенного крана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По падению крана по проспекту Туран, дом 89/А департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по ЧС РК по городу Нур-Султану будет проведено расследование. По его результатам будут установлены причины и обстоятельства падения башенного крана. По итогам расследования для принятия процессуального решения материалы будут направлены в департамент полиции г. Нур-Султан», - сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана.

В ведомстве также сообщили, что по поручению заместителя акима г. Нур-Султана Нуркенова Н.Ж. будет создана комиссия с участием специалистов департамента Комитета промышленной безопасности МЧС и других уполномоченных государственных органов по проверке башенных кранов, которые не соответствуют техническим требованиям.

Ранее в соцсетях появилась информация о падении башенного крана. По неподтвержденной пока информации, погиб рабочий.



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#Нур-Султан   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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