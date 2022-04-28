РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Кран упал на жилой дом в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В окно квартиры на шестом этаже в один из жилых домов Нур-Султана упала стрела автокрана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жертв и пострадавших нет. Предварительную информацию предоставили в пресс-службе столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

    «28 апреля в 14.26 часов подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Нур-Султана в составе четырех человек и одной единицы техники выехали по адресу: ул. Сыганак, 2А. По прибытию установлено, что предварительно в окно квартиры на шестом этаже упала стрела автокрана», - говорится в сообщении пресс-службы.

    На место вызова направлены сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности по г. Нур-Султан.



    Теги:
    Происшествия Строительство Происшествия, ЧС Астана Главная
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!