Кран упал на жилой дом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В окно квартиры на шестом этаже в один из жилых домов Нур-Султана упала стрела автокрана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жертв и пострадавших нет. Предварительную информацию предоставили в пресс-службе столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

«28 апреля в 14.26 часов подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Нур-Султана в составе четырех человек и одной единицы техники выехали по адресу: ул. Сыганак, 2А. По прибытию установлено, что предварительно в окно квартиры на шестом этаже упала стрела автокрана», - говорится в сообщении пресс-службы.

На место вызова направлены сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности по г. Нур-Султан.



