Краеугольным камнем должна стать национальная заинтересованность и безопасность – эксперт об инвестиционной политике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В инвестиционной политике краеугольным камнем должна стать национальная заинтересованность и безопасность. Такое мнение выразила заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, доктор политических наук Наталья Калашникова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программное выступление Президента Касым-Жомарта Токаева – это новая страница в развитии «Жаңа Қазақстанды бірге құрайық». Не нужно забывать самое главное - суть социально-экономических и предстоящих политических реформ. Это не только план действий, направленный на ожидание казахстанцев, это глубокий анализ того, почему ранее принятые, на первый взгляд, благие планы, модернизационные проекты так и не заработали. Следует отметить, что Президент владеет материалом, оптимистическими цифрами, которые побуждают общество жить и работать, развиваться в новых условиях, в том числе после январских событий. Президент пропускает каждый посыл через свое сердце и требует это от общества. Главный лейтмотив выступления Президента в Правительстве – благосостояние казахстанцев вкупе с уверенностью к изменениям. Для этого необходимо укрепление чувства ответственности, начиная от Президента до рядового казахстанца», - прокомментировала эксперт.

Наталья Калашникова также обозначила основные месседжи, вселяющие надежду на изменение жизни казахстанцев.

«Основные месседжи, вселяющие надежду на изменение к лучшему, конечно же, рост общих доходов населения, доля трудовых доходов, которые, к сожалению, как отметил Президент, за 5 лет резко сократились. Это, конечно же, проблема малого бизнеса и соответственно занятости, доходная часть населения, рост инфляции, вопросы бюджетирования и исполнения программ. Все эти факторы бьют по карману простых казахстанцев, снижается социальная устойчивость граждан, не менее важен месседж, касающийся инвестиционной политики, где краеугольным камнем должна стать национальная заинтересованность и безопасность. Также вселяют оптимизм инициативы, касающиеся социальных инициатив, социально уязвимых граждан, социальной ответственности, в том числе и бизнеса. Конечно же, очень важен месседж идеологии честного труда. Здесь как раз особо отмечаются все те изменения, которые произошли в 2022 году, когда был создан общественный фонд «Народу Казахстана» («Қазақстан халқына») , послуживший дополнением к тем бюджетным программам, также возвращение незаконно нажитых средств за рубежом», - отметила спикер.

По мнению спикера, Президент задал профессиональную, высокую, интеллектуальную планку.

«Соответственно должна прийти команда чиновников новой формации. Обществу необходимо вместе с этой командой освободить от иждивенчества. На мой взгляд, каждый должен это реально осознать и подключиться в реализацию предложенных реформ Президента. Изменения должны осуществиться у всех: в умах, в ответственности за развитие нового Казахстана с его богатейшими ресурсами и человеческим капиталом», - считает эксперт.





Фото: assembly.kz