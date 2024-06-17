КПЛ-2024: «Актобе» и «Ордабасы» в лидерах

11-й тур Чемпионата Казахстанской премьер-лиги на фоне стартовавшего в Германии Евро-2024 выдался достаточно зрелищным и богатым на интересные матчи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Разделенный на два дня тур состоял из трех матчей.

Днем ранее «Тобол» в Костанае притормозил «Кайрат», обыграв алматинцев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в ворота подопечных Александра Кержакова забил Игорь Иванович.

«Шахтер» не сумел реализовать фактор родных стен и разгромно уступил «Атырау» - 0:3.

Кызылординский «Кайсар» и туркестанский «Туран» завершили матч с ничейным результатом 1:1.

Уже под конец воскресенья завершились последние три матча игрового дня.

Матч тура состоялся в Алматы, где действующий чемпион страны «Ордабасы» одержал минимальную победу над «Астаной» со счетом 1:0, отправив ее в нижнюю часть таблицы («Астана» после отчетного тура на 9-м месте).

В параллельной игре в Семее «Елимай» в упорном противостоянии свел матч против «Актобе» в ничью (2-2), чем вызвал восторг местной публики, ведь спасти встречу удалось незадолго до финального свистка. Это, впрочем, не помешало «Актобе» остаться во главе турнирной таблицы.

Набрав по 19 очков с «Ордабасы», актюбинцы лидируют в чемпионате, а на третьей строчке с 18 очками расположился «Кайрат». «Елимай» на 4-м месте (17 очков), а замыкает пятерку лидеров «Атырау», у которого 16 очков.

Завершает турнирную таблицу в текущем чемпионате «Шахтер», у которого всего 7 очков.

Расположившиеся чуть выше горняков «Женис» увёз балл из Талдыкоргана, хотя имел возможность разжиться тремя очками. На последней минуте поединка «Жетысу» сумел сравнять счёт - 2-2.

Следующий 12-й тур КПЛ состоится 22 и 23 июня.