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    KPI для депутатов Курултая вводить не будут

    Для депутатов Курултая не планируют вводить единые показатели KPI. Об этом сообщила вице-спикер Курултая Дания Еспаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    KPI для депутатов Курултая вводить не будут
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По ее словам, каждый депутат должен самостоятельно эффективно выполнять свои депутатские обязанности.

    — Единые правила KPI для каждого депутата не вводятся. Это говорит о том, что каждый депутат должен максимально работать и выполнять свои депутатские обязанности. Поэтому такого требования — вводить KPI — не предусматривается, — сказала Дания Еспаева на брифинге в Курултае.

    Ранее депутаты приняли Регламент Курултая, определяющий порядок организации его работы, проведения заседаний, слушаний и правительственных часов, а также законодательного процесса и деятельности депутатских объединений.

    Курултай Политика Депутаты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор