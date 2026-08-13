Ковер из более чем 500 тысяч цветов расстелили в Брюсселе

На главной площади бельгийской столицы Гранд-Плас сегодня завершилось создание традиционного «цветочного ковра», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

«Ковер» площадью 1680 квадратных метров (70 на 24 метра) составлен преимущественно из георгин. По данным организаторов, было использовано свыше 500 тысяч цветов.

В этом году мероприятие проходит с 13 по 16 августа и посвящено 160-летию установления дипломатических отношений между Бельгией и Японией.

Поэтому дизайн «ковра-2026» представляет собой современную интерпретацию знаменитой гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Автором проекта стал японский художник Хиро Сугияма и его коллектив Enlightenment.

Работу по укладке ковра выполнили около 120 волонтеров. Теперь экспозицию можно будет бесплатно увидеть с площади. Для лучшего обзора открыт доступ на балкон ратуши.

Нововведение этого года — второй цветочный ковер у здания Брюссельской биржи. Он посвящен хмелю как символу бельгийского пивоваренного наследия.

Цветочный ковер в Брюсселе устраивают раз в два года с 1971 года. Это одно из самых известных эфемерных флористических событий Европы. Площадь Гранд-Плас внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что после пандемии «цветочный ковер» вернулся в Брюссель.