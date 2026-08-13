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    Ковер из более чем 500 тысяч цветов расстелили в Брюсселе

    На главной площади бельгийской столицы Гранд-Плас сегодня завершилось создание традиционного «цветочного ковра», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе. 

    Ковер из более чем 500 тысяч цветов расстелили в Брюсселе
    Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

    «Ковер» площадью 1680 квадратных метров (70 на 24 метра) составлен преимущественно из георгин. По данным организаторов, было использовано свыше 500 тысяч цветов.

    В этом году мероприятие проходит с 13 по 16 августа и посвящено 160-летию установления дипломатических отношений между Бельгией и Японией.

    Поэтому дизайн «ковра-2026» представляет собой современную интерпретацию знаменитой гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Автором проекта стал японский художник Хиро Сугияма и его коллектив Enlightenment.

    Работу по укладке ковра выполнили около 120 волонтеров. Теперь экспозицию можно будет бесплатно увидеть с площади. Для лучшего обзора открыт доступ на балкон ратуши.

    Нововведение этого года — второй цветочный ковер у здания Брюссельской биржи. Он посвящен хмелю как символу бельгийского пивоваренного наследия.

    Цветочный ковер в Брюсселе устраивают раз в два года с 1971 года. Это одно из самых известных эфемерных флористических событий Европы. Площадь Гранд-Плас внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Ранее сообщалось, что после пандемии «цветочный ковер» вернулся в Брюссель. 

    В мире Бельгия Цветы
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор