Ковер из более чем 500 тысяч цветов расстелили в Брюсселе
На главной площади бельгийской столицы Гранд-Плас сегодня завершилось создание традиционного «цветочного ковра», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.
«Ковер» площадью 1680 квадратных метров (70 на 24 метра) составлен преимущественно из георгин. По данным организаторов, было использовано свыше 500 тысяч цветов.
В этом году мероприятие проходит с 13 по 16 августа и посвящено 160-летию установления дипломатических отношений между Бельгией и Японией.
Поэтому дизайн «ковра-2026» представляет собой современную интерпретацию знаменитой гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Автором проекта стал японский художник Хиро Сугияма и его коллектив Enlightenment.
Работу по укладке ковра выполнили около 120 волонтеров. Теперь экспозицию можно будет бесплатно увидеть с площади. Для лучшего обзора открыт доступ на балкон ратуши.
Нововведение этого года — второй цветочный ковер у здания Брюссельской биржи. Он посвящен хмелю как символу бельгийского пивоваренного наследия.
Цветочный ковер в Брюсселе устраивают раз в два года с 1971 года. Это одно из самых известных эфемерных флористических событий Европы. Площадь Гранд-Плас внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что после пандемии «цветочный ковер» вернулся в Брюссель.