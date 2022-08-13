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«Цветочный ковер» вернулся в Брюссель
13 Августа 2022 07:37

«Цветочный ковер» вернулся в Брюссель

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В пятницу вечером в городе Брюсселе состоялось открытие крупной композиции из цветов на центральной площади бельгийской столицы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Спустя два года с начала пандемии коронавируса «цветочный ковер» из хризантем, специально выращенных во Фландрии, был вновь развернут на главной площади Брюсселя «Гран-Плас».

Торжественная церемония открытия сопровождалась красочным цвето-музыкальным представлением в присутствии большого количества жителей и туристов.

Дизайн «Цветочного ковра», приуроченного к 50-летию проекта, разрабатывался мексиканскими флористами Ру Агилар Агуадо и Коену Вонденбушу, которые являются учениками создателя первого ковра.

Вместе они потратили более 280 часов на воссоздание узора 1971 года, адаптируя его к современным техникам.


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