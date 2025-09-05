РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    К ответственности привлекаются все участники наркоторговли - МВД о закладчиках

    Об этом сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам Министерства внутренних дел РК Медетбек Смагулов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Синтетику» изъяли у 19-летнего закладчика в Павлодаре
    Фото: Polisia.kz

    — Если говорить о том, что к ответственности привлекаются только закладчики наркотиков, то, поскольку этот сложный процесс, привлекаются к ответственности все звенья цепочки, которые участвуют в наркоторговле. Например, в этом году привлечены к ответственности 13 человек, организовавших наркоторговлю через интернет. Это в 2 раза больше, чем в прошлые годы. Кроме них привлечены к ответственности 52 члена организованных преступных группировок, — сказал Медетбек Смагулов, отвечая на вопросы журналистов. 

    Спикер также подчеркнул, что ни один представитель органов внутренних дел не был задержан по подозрению в укрывательстве преступлений закладчиков наркотиков. 

    Отметим, закладчики наркотиков не попали под действие амнистии, объявленной к 30-летию Конституции Республики Казахстан.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Борьба с наркотиками
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают