К ответственности привлекаются все участники наркоторговли - МВД о закладчиках

— Если говорить о том, что к ответственности привлекаются только закладчики наркотиков, то, поскольку этот сложный процесс, привлекаются к ответственности все звенья цепочки, которые участвуют в наркоторговле. Например, в этом году привлечены к ответственности 13 человек, организовавших наркоторговлю через интернет. Это в 2 раза больше, чем в прошлые годы. Кроме них привлечены к ответственности 52 члена организованных преступных группировок, — сказал Медетбек Смагулов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер также подчеркнул, что ни один представитель органов внутренних дел не был задержан по подозрению в укрывательстве преступлений закладчиков наркотиков.

Отметим, закладчики наркотиков не попали под действие амнистии, объявленной к 30-летию Конституции Республики Казахстан.