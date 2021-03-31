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    12:33, 31 Март 2021 | GMT +6

    Коттеджи Алматы намерены проверять на проведение тоев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы будут проверять коттеджи на проведение тоев. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в РСК журналисты спросили, будет ли мониторинговая группа пресекать массовые мероприятия в арендованных коттеджных домах.

    «На сегодня это актуальный вопрос не только в нашем городе, но и в других регионах Казахстана. Многие предприниматели проводят свои мероприятия в коттеджах, на дому. В настоящее время прорабатываем вопрос, там есть законодательные определенные вопросы, так как это территория жителей. Мы прорабатываем, как с учетом действующего законодательства организовать проверку данных семейных «заведений» для привлечения к ответственности как организаторов, так и участников», - сказал Садвакас Байгабулов.

    По его словам, люди, которые посещают такие мероприятия, распространяют инфекцию.

    Ранее он рассказал об эффективности мониторинговой группы и сообщил, что с начала года на юридические лица составлены протоколы на общую сумму свыше 71 млн тенге, на физические лица - более чем 93 млн тенге.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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