Коттеджи Алматы намерены проверять на проведение тоев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы будут проверять коттеджи на проведение тоев. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК журналисты спросили, будет ли мониторинговая группа пресекать массовые мероприятия в арендованных коттеджных домах.

«На сегодня это актуальный вопрос не только в нашем городе, но и в других регионах Казахстана. Многие предприниматели проводят свои мероприятия в коттеджах, на дому. В настоящее время прорабатываем вопрос, там есть законодательные определенные вопросы, так как это территория жителей. Мы прорабатываем, как с учетом действующего законодательства организовать проверку данных семейных «заведений» для привлечения к ответственности как организаторов, так и участников», - сказал Садвакас Байгабулов.

По его словам, люди, которые посещают такие мероприятия, распространяют инфекцию.

Ранее он рассказал об эффективности мониторинговой группы и сообщил, что с начала года на юридические лица составлены протоколы на общую сумму свыше 71 млн тенге, на физические лица - более чем 93 млн тенге.



