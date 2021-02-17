Котельные Семея нуждаются в реконструкции – эксперты

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане по итогам работы комиссии составлен план первоочередных мероприятий по ремонту объектов теплоснабжения города Семея, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

В ходе совещания руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Алмат Акышов отметил, что по предварительному заключению экспертов необходимы реконструкции котельных «103-103А» с установкой двух котлов по 30 Гкал/час, «Габбасова» с установкой водогрейного котла мощностью 20 Гкал/час и «Центр» мощностью 20 Гкал/час.

Кроме того, необходимо строительство сетей теплоснабжения с левого берега на правый протяженностью 3,3 км. Эта теплосеть может полностью покрыть потребность в горячей воде центральной части правого берега в летний период, а в зимний – покрыть дефицит тепла порядка 20 Гкал. В результате реализации указанных мероприятий дополнительно вводимая мощность к отопительному сезону 2022-2023 гг. составит 120 Гкал/час, что даст возможность покрыть существующий дефицит.

«На сегодня, после проведения краткосрочных мероприятий и выданных рекомендаций по режиму работы ТЭЦ-1 и РК-1, предприятие вырабатывает 16 МВт на собственные нужды. Проведенный анализ показал, что при соблюдении данного режима предприятие будет экономить порядка 700 млн тенге в год. Из местного бюджета выделены средства на ремонт котельной «35 квартал», тепловых пунктов и котельной «103-103А». Конкурсы уже объявлены. Также составлен график производства работ с завершением всех ремонтов до 1 сентября 2021 года», - добавил А. Акышов.

Во время совещания аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов дал поручение управлению энергетики и ЖКХ, акиму города Семея, ГКП «Теплокоммунэнерго» и своему заместителю Бакытжану Байахметову сформировать бригады для детального изучения гидравлического режима. Как ранее отмечал глава региона, проблема не в дефиците высокой температуры, а в перепаде давления.

«Наймите наладочную компанию, 16 марта жду от вас график производства наладочных работ по гидравлике. Вы должны разобраться с каждым домом и кварталом. Наша задача – подключить водимую мощность 120 Гкал/час к лету 2023 года», – заключил аким ВКО