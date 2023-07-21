Косуленка спасли от гибели в степном пожаре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Северо-Казахстанской области во время тушения природного пожара в Акжарском районе обнаружили на выжженной земле детеныша косули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, косуленок лежал на земле судорожно дергался, прял ушами, ожогов на теле не было видно.

«Надышался дымом, потерял ориентацию. Мог погибнуть. К тому же надвигалась пыльная буря, он бы ее не перенес. Завернули его в боевку, отнесли в машину. Стали поить водой из бутылочки – ожил, и тогда стал кричать. Успокаивали всем коллективом», - рассказал командир отделения Дастан Абильгазин.

Детеныша передали пожарным другой части - № 5, которые передвигались на «вахтовке». К вечеру косуленок, которому было примерно 4-5 месяцев, поправился и стал проситься на волю.

«Я подал из машины косуленка своему коллеге – пожарному-спасателю Конысбаю Омару, он выпустил его в степь. Но детёныш вернулся обратно. Видимо, почувствовал заботу о себе, не захотел оставаться один в степи», - прокомментировал командир отделения части, старший сержант гражданской защиты Асхат Жасуланов.