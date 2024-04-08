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    00:39, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Костанайцев привлекли к ответственности за отказ соблюдать режим ЧС

    досудебное расследование, полиция
    Фото: Kazinform

    Молодые люди в городе Костанае не стали слушать сотрудников полиции и проявили агрессию. Административный суд обязал их выплатить штраф в размере 30 МРП, передает корреспондент агентства Kazinform.

    О подробностях рассказали в департаменте полиции Костанайской области.

    — 7 апреля около полуночи на улице Красный кузнец, где уже произошло подтопление, пришла компания друзей. Полицейским одна из девушек сказала, что хочет пройти в дом, забрать оставшиеся вещи. Мер к эвакуации днем не предприняли, так как видели, что соседи тоже не покидают свои дома, — рассказали в пресс-службе.

    Уже к вечеру жители района были эвакуированы.

    Когда сотрудники пытались объяснить им, что все эвакуированы, четверо из них стали агрессивно реагировать и выражаться нецензурной бранью.

     

    Их  привлекли к административной ответственности.

    Большая вода пришла в Костанайскую область 25 марта, Первыми начали тонуть села близ Аркалыка, также пострадали населенные пункты Джангельдинского, Амангельдинского районов. Там 28 марта был объявлен режим ЧС. Также режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

    Стало известно, что фермеры понесли потери скота. Уцелевшие животные будут обеспечены дополнительными кормовыми культурами из соседних районов.

    Не только спасатели принимают активное участие в освобождении области от водного плена, но и все неравнодушные жители, кто столкнулся со стихией.

    Напомним, охрану общественного порядка обеспечивают порядка 700 полицейских.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы полиция Костанайская область Костанай Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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