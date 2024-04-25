Костанайцам возместили ущерб за сельхозживотных на 113 млн тенге

Вследствие паводка в Костанайской области погибла 981 голова скота. Отчеты по оценке уже готовы, произведена оплата по 780 головам скота (80% от общего количества погибшего скота) на сумму более 113,2 млн тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил исполняющий обязанности руководителя управления ветеринарии Костанайской области Бауыржан Бекет, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Бауыржана Бекета, выплатой обеспечили жителей Амангельдинского района – 246 голов скота на 46,4 млн тенге, Джангельдинского района – 35 голов скота на 10 млн тенге, города Аркалыка – 499 голов скота на 56,9 млн тенге.

Выплаты осуществляются в соответствии с алгоритмом по возмещению стоимости павших сельскохозяйственных животных от паводков, разработанным Министерством сельского хозяйства РК.

– Согласно алгоритму, за счет бюджетных средств обеспечивается компенсация владельцам павшего скота, по которым установлено подтверждение наличия животных в базе «Идентификация сельскохозяйственных животных», вне зависимости от наличия трупа животного и бирки на нем. В случае необходимости установления принадлежности скота, со слов владельца скота, с привлечением 3 свидетелей составляется комиссионный акт о падеже сельскохозяйственного животного от паводков и составляется акт об утилизации, – сказал Бауыржан Бекет.

При наличии павшего животного без бирки или в случае неизвестности местонахождения павшего животного, а также отсутствия его в базе ИСЖ, компенсация обеспечивается за счет иных источников.