Костанайскую породу лошадей будут восстанавливать в Казахстане

Костанайская порода лошадей переживает не лучшие времена. Для того чтобы увеличить популяцию и возродить скакунов, был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Национальным аграрным научно-образовательный центром, агрохолдингом «Байсерке агро», конезаводом «Кобланды и компанией «Казак тулпары». Специалисты привезли двух жеребцов с алматинского завода для скрещивания, передает корреспондент агентства Kazinform.

Два породистых скакуна — «Кумир» (чистокровной английской верховой породы) и «Триумф» (смешанный англо-костанаец) должны покрыть до середины июня около 40 кобыл. По плану, случка начинается в конце апреля.

— Мы работаем с ними. Кормим яйцами, сахаром, морковкой, чтобы сперматозоиды были подвижные. А потом уже начнется подбор. Сейчас мы подготовим план случки. Главное при подборе, чтобы не было родственного спаривания. Выбираем и по внешнему виду, если допустим кобыла побольше, то жеребец должен быть поменьше, чтобы был одинаковый стандарт у нас породы, — рассказал ипполог Ахмат Разак.

На этот год из приплода ожидается около 20 особей. Всего в компании «Казак тулпары» числится 81 животное. Там планируют развивать и конный спорт, для этого уже наняты жокеи, тренеры.

— В прошлом году мы на дистанции 20 километров взяли третье место. В этом году планируем тоже принять участие в скачках. Развиваем спортивное коневодство, чтобы они зарабатывали деньги. Первая скачка планируется в 20 числах мая, — рассказал ипполог.

Поддержать костанайскую породу было не случайным решением. Как заявил советник по коневодству конного завода «Кобланды» Василий Мельник, этот вид не имеет хорошей площадки для прогрессивного роста, а так быть не должно.

— При подписании меморандума мы учли то, что костанайская порода лошадей не имеет такой хорошей площадки для испытания качества этой лошади. А здесь есть условия для этого. Также, может быть, в будущем, эта порода получила бы популярность внутри Казахстана, потому что ее на не так хорошо знают, — отметил Василий Мельник.

Что касается будущего, то определенной точки «стоп» по мнению советника здесь нет, основная задача — оставить после себя породу для потомков.