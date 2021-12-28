Костанайскому школьнику-герою вручили медаль и ключи от авто

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Текст обращения Главы государства зачитал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на встрече с Олегом Пирогом, который спас четверых детей из пожара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выразил слова благодарности за отвагу и мужество ученику средней школы №22 г. Костаная Олегу Пирогу, спасшего жизни детей во время пожара на территории дачного общества «Садовод».

«В таком юном возрасте ты совершил настоящий подвиг, смело и без раздумий пришел на помощь попавшим в беду детям, предотвратил большую трагедию», - написал в обращении Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что героический поступок Олега – это пример твердости духа, неравнодушия и патриотизма.

Вместе с тем, Олег Пирог награжден медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, а Валентина Пирог награждена Благодарственным письмом МЧС РК.

Группа компаний «Allur», поддержав обращение Главы государства, вручила юному герою автомобиль Chevrolet Nexia отечественного производства.

«Наш Президент всегда оценивает и видит такие героические поступки казахстанцев.

Компания «Allur» всецело поддерживает обращение Главы государства - Касым-Жомарта Кемелевича Токаева! Казахская земля всегда славилась великими Батырами, и то, что сделал этот с виду хрупкий мальчишка – самый настоящий подвиг, достойный восхищения и, несомненно, пример для всех нас!», - сказал председатель совета директоров АО «ГК «Allur» Андрей Лаврентьев.

Андрей Лаврентьев отметил, что данный подарок от лица всех сотрудников предприятия, которые высоко оценили героический поступок Олега Пирога.