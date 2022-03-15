Костанайскому аэропорту предложено присвоить имя Ахмета Байтурсынова

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – На сессии Костанайского областного маслихата обсужден вопрос присвоения местному аэропорту имени Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков, на рассмотрение в областную ономастическую комиссию поступило инициативное предложение о присвоении АО «Международный аэропорт Костанай» имени Ахмета Байтурсынова.

«С инициативой выступил трудовой коллектив и члены профсоюза аэропорта. Этот вопрос был рассмотрен на собрании трудового коллектива 4 февраля 2022 года, где все 128 человек единогласно поддержали инициативу. По закону для рассмотрения предложения на заседании республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК необходимо рассмотреть данный вопрос на совместном заседании постоянных комиссий областного маслихата»,- сказал Е. Калмаков на сессии маслихата.

Он напомнил, что в этом году в стране празднуется юбилей Байтурсынова, он также отмечается во всех странах-членах ЮНЕСКО. В Костанае праздничным мероприятиями старт дан 28 февраля.

«Местные исполнительные органы реализуют план мероприятий, посвящённый этой дате. Уважаемые депутаты, прошу поддержать это предложение», - добавил руководитель областного управления культуры.

Депутатами данный вопрос поддержан единогласно.