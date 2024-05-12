Костанайский спасатель награжден медалью «Ерлігі үшін»

Высокой награды, полученной из рук Президента РК удостоился костанаец Ержан Туралин. Его героический поступок не остался незамеченным — в декабре прошлого года, закрыв собой товарищей, он принял на себя волну взрыва газового баллона, передает корреспондент агентства Kazinform

Трагедией чуть не закончилось очередное дежурство Ержана Туралина. 9 декабря около полуночи пожарные выехали на сигнал о возгорании в одноэтажном частном доме по проспекту Абая. По свидетельствам соседей, внутри горящей квартиры находилась пожилая женщина. Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Он принял на себя ударную волну от взрыва газового баллона, заслонив собой товарищей и получив множественные переломы левой руки от осколков разрушающихся стен.

Его поступок оценили на торжественном мероприятии в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, посвященном Дню защитника Отечества и Дню Победы: за свою храбрость и самоотверженность он получил медаль «Ерлігі үшін» из рук Президента Республики Казахстан.

Фото: ДЧС Костанайской области

Ержан служит в правоохранительных органах с 2016 года и в настоящее время занимает должность командира отделения в пожарной части № 6 города Костанай.

Мечта Ержана о том, чтобы носить погоны и помогать людям, зародилась еще в детстве. Он поступил на военную службу, поставив перед собой цель стать спасателем.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев вручил казахстанцам награды за мужество и самоотверженность.