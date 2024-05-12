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    02:18, 12 Май 2024 | GMT +6

    Костанайский спасатель награжден медалью «Ерлігі үшін»

    ДЧС Костанайской области
    Фото: ДЧС Костанайской области

    Высокой награды, полученной из рук Президента РК удостоился костанаец Ержан Туралин. Его героический поступок не остался незамеченным — в декабре прошлого года, закрыв собой товарищей, он принял на себя волну взрыва газового баллона, передает корреспондент агентства Kazinform

    Трагедией чуть не закончилось очередное дежурство Ержана Туралина. 9 декабря около полуночи пожарные выехали на сигнал о возгорании в одноэтажном частном доме по проспекту Абая. По свидетельствам соседей, внутри горящей квартиры находилась пожилая женщина. Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Он принял на себя ударную волну от взрыва газового баллона, заслонив собой товарищей и получив множественные переломы левой руки от осколков разрушающихся стен.

    Его поступок оценили на торжественном мероприятии в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, посвященном Дню защитника Отечества и Дню Победы: за свою храбрость и самоотверженность он получил медаль «Ерлігі үшін» из рук Президента Республики Казахстан.

    ДЧС Костанайской области
    Фото: ДЧС Костанайской области

    Ержан служит в правоохранительных органах с 2016 года и в настоящее время занимает должность командира отделения в пожарной части № 6 города Костанай.

    Мечта Ержана о том, чтобы носить погоны и помогать людям, зародилась еще в детстве. Он поступил на военную службу, поставив перед собой цель стать спасателем.

    Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев вручил казахстанцам награды за мужество и самоотверженность.

    Теги:
    ДЧС Костанайская область Награда Медаль Мужество и самоотверженность
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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