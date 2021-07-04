Костанайский пенсионер без кисти правой руки виртуозно исполняет кюи на домбре

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Не имея кисти правой руки, житель села Карасу Костанайской области Айтбай Муздаханов более 40 лет играет на домбре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Пенсионер виртуозно исполняет кюи на национальном музыкальном инструменте и сочиняет песни. В его репертуаре десятки произведений о родной земле и независимости страны. Автор из глубинки считает, что учреждённый Национальный день домбры - это не только повод взяться за инструмент, но и задуматься о его историческом значении.

Для игры на домбре Айтбай Муздаханов приспособил небольшую проволоку. Она заменяет пальцы. Таким образом мужчина, не имеющий музыкального образования, исполняет кюи больше 40 лет.

Его бурная творческая деятельность началась после производственной травмы, когда часть правой руки пришлось ампутировать.

«Когда сочиняю кюй, то беру одну тему. Домбра должна говорить и помогать доносить смысл. Например, у меня есть кюй по названием «32-й год», он начинается со слов «апа, апа, дай хлеба». Сразу до глубины души пробирает», - пояснил Айтбай Муздаханов.

В музыкальных сочинениях сельчанин касается разных тем: патриотизма, красоты родного края, исторических личностей и реалий современного мира.

Говорить с помощью домбры Айтбай ата научил своих детей и внуков. Любовь к инструменту им передалась по наследству

79-летний домбрист автор 60 кюев и 40 песен. Сейчас он работает над «свежим» сочинением, которое посвятил родной земле.



