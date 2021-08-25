Костанайским фермерам дадут отсрочку по кредитам

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Ряд озвученных ранее в Палате предпринимателей Костанайской области предложений о пролонгации погашения кредитных обязательств перед финансовыми институтами АО «НУХ «Байтерек» поддержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты.

Как отмечают в Палате, костанайские фермеры оказались в сложной финансовой ситуации из-за погодных условий и попросили государство о помощи.

«Предложения мы направили в центральный аппарат НПП РК «Атамекен». По двум уже есть положительные решения. Это пролонгация кредитов перед финансовыми институтами АО «НУХ «Байтерек» и пролонгация исполнения обязательств по поставке сельхозпродукции по договорам форвардного закупа в АО «Продкорпорация». Сейчас местными исполнительными органами составляются списки сельхозтоваропроизводителей, желающих воспользоваться данными мерами господдержки», - сообщил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Каир Айсин.

Здесь же добавили, что в числе остальных предложений костанайских аграриев - выделение дополнительных бюджетных средств для по программам инвестиционного субсидирования, снижение процентной ставки по кредитам и лизингу сельскохозяйственной техники, включение фуражных культур в перечень закупаемых культур АО «Продкорпорация» как посредством форвардного, так и контрактного закупа, и другие.