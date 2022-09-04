Костанайские заводы окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим от пожаров

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайские заводы «Allur» и «АгромашХолдинг KZ» окажут материальную помощь пострадавшим от лесного пожара в размере 100 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На базе предприятий организован оперативный штаб из числа сотрудников заводов, которые уже находятся на месте происшествия. Штабом подготовлен специальный транспорт для ликвидации последствий и транспортировки пострадавших, закуплены товары и продукты первой необходимости, медикаменты», - сказано в посте компании «Allur» в сети Instagram.

На территории предприятий создали места для приема эвакуированных граждан.

«В борьбе со стихией важно оставаться вместе. Со вчерашнего дня с заводов уже выехали 8 автобусов и семитонный топливозаправочный транспорт, сформированы группы волонтеров, в числе которых медперсонал заводов и психологи», - сказал директор завода «Allur» Сырым Семейбаев.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT».