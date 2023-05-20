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Костанайские врачи реанимировали женщину на борту самолета

Автор:  
Жанна Мусабаева
20 Мая 2023, 01:54
Костанайские врачи реанимировали женщину на борту самолета Фото: instagram.com/obl_zdrav_kostanay/

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Возвращение костанайской делегации врачей из командировки в Кызылординскую область обернулась в историю спасения пассажирки на борту самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом сообщает областное управление здравоохранения в своем Instagram.

Делегация из Костанайской области направилась в Кызылординскую область с целью ознакомления с работой коллег из южного региона, а также привлечения молодых медицинских кадров для работы в северном регионе.

Костанайские врачи ознакомились с работой областной больницы, посетили детскую больницу, одну из городских поликлиник и станцию скорой помощи.

Возвращаясь из командировки, костанайским врачам пришлось применять свои навыки прямо на борту самолета - одной из пассажирок стало плохо.

«Во время полета одна из пассажирок стала чувствовать себя плохо и внезапно потеряла сознание, случилась остановка сердца. Ситуация была крайне серьезной и требовала немедленной реакции. Все врачи пришли на помощь, а опыт и навыки доктора Бакытжанова (прим. агентства - главврач Костанайской городской поликлиники №3 Амиржан Бакытжанов), который является врачом анестезиологом-реаниматологом, сыграли решающую роль в этой сложной ситуации. Он быстро определил причину потери сознания и начал проводить необходимые процедуры для стабилизации состояния пассажирки», - сообщили в облздраве.

Женщина постепенно пришла в себя и до прилета в Астану находилась под наблюдением костанайских врачей. В Астане ее встретила карета скорой помощи.


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