Костанайские школы приняли участие в акции «Менің туым - менің Отаным»

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Образовательные учреждения региона активно участвуют в патриотической акции в честь Дня независимости Казахстана - «Менің туым - менің Отаным», передает МИА «Казинформ».

Учащиеся, методисты, учителя Карабалыкской средней школы №1 им. М.Горького, Бурлинской средней школы отдела образования акимата Карабалыкского района, Святославской основной школы отдела образования акимата Карабалыкского района и Михайловской средней школы отдела образования акимата Карабалыкского района поздравили соотечественников с праздником на фоне государственного флага Казахстана.