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Костанайские школы приняли участие в акции «Менің туым - менің Отаным»

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Декабря 2020, 14:05
Костанайские школы приняли участие в акции «Менің туым - менің Отаным»

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Образовательные учреждения региона активно участвуют в патриотической акции в честь Дня независимости Казахстана - «Менің туым - менің Отаным», передает МИА «Казинформ».

Учащиеся, методисты, учителя Карабалыкской средней школы №1 им. М.Горького, Бурлинской средней школы отдела образования акимата Карабалыкского района, Святославской основной школы отдела образования акимата Карабалыкского района и Михайловской средней школы отдела образования акимата Карабалыкского района поздравили соотечественников с праздником на фоне государственного флага Казахстана.


Костанайская область   Образование   Акимат   Видео   День Независимости   Общество  
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