Костанайские пожарные «спасали» больных в тубдиспансере

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайском областном противотуберкулёзном диспансере прошли пожарно-тактические учения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

Согласно сценарию, в подвальном помещении произошло задымление. Персонал диспансера приступил к тушению первичными средствами. Не справляясь своими силами, в пожарную часть звонит дежурная медсестра. Через считанные минуты подразделения МЧС на месте, начинают эвакуацию. За ходом учений наблюдали главные врачи.

«Огонь распространяется молниеносно, здание в дыму, пожарные в газодымозащитных масках прочёсывают территорию на определение очага возгорания. К тому же, в здании остаются как пациенты, так и сотрудники. Пожарные задействуют методы эвакуации людей - лестницы и запасные выходы»,- рассказали в ведомстве.

В роли одного из пострадавших - живой человек. Врачи, задействованные в учениях, помогли пожарным самостоятельно эвакуировать пострадавшего до кареты скорой помощи.

«Пожарно-тактические учения прошли успешно, тем более, что в диспансере они проводятся регулярно, а потому медперсонал знает, что делать в случае пожара. Самый главный полученный навык - это слаженность действий. Персонал больницы и спасатели должны дополнять друг друга при работе на месте ЧП.

К тому же, сотрудники УЧС города Костанай внимательно проверили состояние противопожарных систем заведения, уделили внимание правильной организации эвакуации медперсонала. С поставленными задачами пожарные справились на отлично»,- подытожили в ДЧС области.