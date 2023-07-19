Костанайские пожарные предотвратили взрыв газовых и кислородных баллонов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 17 июля 2023 года в 19:32 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в гараже в центральной части города по ул. Аксу Акына г. Житикары Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

По приезду пожарных на огороженной территории из открытых ворот отдельно стоящего бетонного гаража ангарного типа шел дым. В работу включилось звено газодымозащитной службы в составе трех человек. В задымленном помещение гаража площадью более 200 кв.м. открытым пламенем горели мебель, доски канистра и электрические провода.

Пожарные, рискуя своей жизнью, вытащили 2 газовых баллона объемом 50 л. и два 40-литровых кислородных баллона, предварительно охладив их.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать взрыва баллонов и предотвратить беду.

В 20:39 пожар на площади 60 кв.м. полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара короткое замыкание электрических проводов. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 ед. техники ПЧ-12 г. Житикары.