Костанайские полицейские задержали преступника в Москве

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайские полицейские провели совместную операцию с московскими коллегами по поиску преступника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции, сотрудники ведомства были командированы в Москву доя розыска сбежавшего от уголовного наказания преступника. Мужчина скрывался три месяца, после того, как совершил несколько преступлений против личности и кражи чужого имущества на территории региона.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий костанайские полицейские совместно с российскими коллегами задержали беглеца, который в настоящее время находится в СИЗО Москвы. Ведется подготовка документов по экстрадиции в Казахстан», - прокомментировали в полиции.

По данным департамента, в Костанайской области только за прошлый год было найдено 100 находящихся в розыске лиц. Почти половина из них пыталась скрыться на территории соседнего государства.