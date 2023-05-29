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Костанайские полицейские предупреждают о новом виде контактных мошенничеств

Автор:  
Жанна Мусабаева
29 Мая 2023, 01:01
Костанайские полицейские предупреждают о новом виде контактных мошенничеств

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Случаи обмана жителей мошенниками, которые звонят и сообщают, что их родным или близким требуется финансовая помощь участились по всей стране. Только в Костанайской области за последнее время было зафиксировано 3 таких факта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К примеру, в департаменте полиции Костанайской области поступило заявление от 51-летней жительницы, к которой позвонили мошенники и сообщили о том, что ее дочь совершила ДТП и сбила ребенка, чтобы разрешить ситуацию мирным путем необходимо 700 тыс. тенге.

Через время к ней домой пришел дропер (посредник мошенника) и забрал деньги. Вечером дочь вернулась домой и сообщила, что никакого ДТП она не совершала и сразу же написала заявление в полицию. По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

«Случаи таких мошенничеств участились по всей стране, сигналы о таких фактах поступают из разных регионов. В основном, звонки жертвам поступают из стран ближнего зарубежья, которые нашли дроперов в Казахстане, те в свою очередь вступают в контакт с жертвами и забирают наличные. Жертвами мошенников в основном становятся пенсионеры и люди предпенсионного возраста, которые при звонке об оказании помощи близким людям впадают в панику», - отметил начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Юрий Полюхов.


Костанайская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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