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Костанайские полицейские окажут материальную помощь пострадавшим от пожара

Автор:  
Жанна Мусабаева
5 Сентября 2022, 12:44
Костанайские полицейские окажут материальную помощь пострадавшим от пожара

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции Костанайской области перечислят однодневную заработную плату в Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Личный состав департамента полиции области оказывает помощь населению Аулиекольского района, пострадавшему в результате пожара. Считаем своим гражданским долгом помочь землякам, которые нуждаются в любой поддержке»,- сообщили в полиции.

В эти дни полицейские усиленно несут службу в Аулиекольском районе, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан.

Ранее сообщалось, что преподаватели ряда казахстанских вузов перечислили однодневную зарплату в помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области.

Также пострадавшим в пожарах направляется гуманитарная помощь из разных областей Казахстана. К примеру, акмолинцы отправили пять грузовиков с продуктами и одеждой, аманатовцы собрали 312 тонн гумпомощи для жителей Костанайской области.

Кроме этого, пострадавшим при пожарах в Костанайской области восстановят документы вне очереди.


Костанайская область   Благотворительность   МВД РК   Пожар   Костанай  
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