18 Мая 2022 17:22

Костанайские аграрии получат 71 тыс. тонн дизтоплива на весенне-полевые работы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области на проведение весенне-полевых работ выделено 71 тыс. тонн дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимура Бисимбаева.

Сейчас операторами ведется работа по поставке с нефтеперерабатывающих заводов майских объемов – это свыше 20 тыс. тонн, с НПЗ уже отгружено 8,2 тыс. тонн, на нефтебазы поступило 6,5 тыс. тонн.

«В целом по области сельхозформированиями заключены договоры с операторами на 65,5 тыс. тонн дизельного топлива, или 92 %.

Аулиекольский, Мендыкаринский и Федоровский районы заключили договоры полностью на выделенный объем. Хорошие темпы наблюдаются в Денисовском районе – 99 %, Камыстинском – 98 %, и Житикаринском – 96 %», - сообщил Т. Бисимбаев.

В связи с высокими темпами посевной кампании, районным акиматам было поручено принять оперативные меры по оплате и выборке поступающих объемов дизельного топлива от операторов.

Ранее сообщалось, что костанайские аграрии проводят химическую и механическую обработку земель и уже после майских праздников приступят к посевной кампании. При хороших климатических условиях посевную кампанию в регионе планируется завершить к 1-2 июня.