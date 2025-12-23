РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:19, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Костанайская область увеличит выработку электроэнергии в 10 раз за счет ВИЭ

    Сейчас регион потребляет электроэнергии в четыре раза больше, чем производит, сообщил аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Костанайская область увеличит выработку электроэнергии в 10 раз за счет ВИЭ
    Фото: СЦК

    Ввод новых объектов возобновляемых источников энергии позволит Костанайской области в разы нарастить собственную выработку электроэнергии.

    В настоящее время в регионе реализуется шесть проектов в сфере ВИЭ. По словам акима, в области действуют две ветроэлектростанции, введены в эксплуатацию ветроэлектростанция в Аркалыке и солнечная электростанция в районе Б. Майлина.

    Также продолжается строительство газопоршневой электростанции в районе Б. Майлина и двух ветроэлектростанций в Костанайском районе.

    — В начале года подписан меморандум о строительстве ветроэлектростанции в Рудном мощностью 1 ГВт. Ввод данных объектов в эксплуатацию увеличит выработку собственной электроэнергии области в десять раз. То есть, мы будем на третьем месте по выработке энергии из альтернативных источников, — сказал Кумар Аксакалов на пресс-конференции в СЦК.

    Теги:
    Электроэнергия Регионы Казахстана Возобновляемые источники энергии Костанайская область Энергетика Кумар Аксакалов
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают