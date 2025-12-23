Костанайская область увеличит выработку электроэнергии в 10 раз за счет ВИЭ

Ввод новых объектов возобновляемых источников энергии позволит Костанайской области в разы нарастить собственную выработку электроэнергии.

В настоящее время в регионе реализуется шесть проектов в сфере ВИЭ. По словам акима, в области действуют две ветроэлектростанции, введены в эксплуатацию ветроэлектростанция в Аркалыке и солнечная электростанция в районе Б. Майлина.

Также продолжается строительство газопоршневой электростанции в районе Б. Майлина и двух ветроэлектростанций в Костанайском районе.