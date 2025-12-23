Костанайская область увеличит выработку электроэнергии в 10 раз за счет ВИЭ
Сейчас регион потребляет электроэнергии в четыре раза больше, чем производит, сообщил аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ввод новых объектов возобновляемых источников энергии позволит Костанайской области в разы нарастить собственную выработку электроэнергии.
В настоящее время в регионе реализуется шесть проектов в сфере ВИЭ. По словам акима, в области действуют две ветроэлектростанции, введены в эксплуатацию ветроэлектростанция в Аркалыке и солнечная электростанция в районе Б. Майлина.
Также продолжается строительство газопоршневой электростанции в районе Б. Майлина и двух ветроэлектростанций в Костанайском районе.
— В начале года подписан меморандум о строительстве ветроэлектростанции в Рудном мощностью 1 ГВт. Ввод данных объектов в эксплуатацию увеличит выработку собственной электроэнергии области в десять раз. То есть, мы будем на третьем месте по выработке энергии из альтернативных источников, — сказал Кумар Аксакалов на пресс-конференции в СЦК.