Костанайская область установила исторический рекорд по финансированию аграриев

Только по программе «Кең дала» сельхозтоваропроизводители региона уже освоили 135 млрд теңге. Об этом 31 июля в рамках агрофестиваля «Қостанай дала фестивалі» сообщил заместитель председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Айдын Доскараев, передает Kazinform.

— Ранее по всей республике в рамках флагманской программы для растениеводов выдавалось около 140 млрд теңге. В этом году практически сопоставимый объем средств освоили только аграрии Костанайской области. И это еще не предел, — отметил Доскараев.

Фото: Екатерина Байняшева

В целом по программе «Кең дала 2» в сезоне 2026 года Аграрная кредитная корпорация профинансировала более 5,6 тысячи сельхозтоваропроизводителей на общую сумму свыше 652 млрд теңге. Средства направляются как на проведение посевной и уборочной кампаний, так и на развитие животноводства, строительство и модернизацию элеваторов, а также хранение и переработку сельхозпродукции.

В этом году уже стартовали новые направления поддержки животноводов. По различным программам им выдано более 40 млрд теңге, а до конца года объем финансирования планируется довести до 200 млрд теңге. Для растениеводов и животноводов займы на пополнение оборотного капитала предоставляются под 5% годовых, а инвестиционное финансирование доступно по ставке 6%.

Эффективность государственной поддержки подтверждает опыт самих аграриев. Руководитель ТОО «ПКФ Кайрат» Туремурат Утепов сотрудничает с Аграрной кредитной корпорацией много лет. За это время хозяйство смогло обновить технику, расширить производство и развить животноводство.

В 2020 году предприниматель взял кредит в Аграрной кредитной корпорации на 2 млрд теңге, когда хозяйство было значительно меньше нынешнего. Сегодня этот заем полностью погашен.

Фото: Екатерина Байняшева

— Прошло время, и я больше ничего не должен по кредиту. Практически за пять лет мы рассчитались с двумя миллиардами. Поэтому не надо бояться. Эта программа хорошая, условия позволяют развиваться, — поделился Туремурат Утепов.

Фото: Екатерина Байняшева

Сегодня группа компаний обрабатывает около 20 тысяч гектаров, использует современную технику и реализует новые проекты. В частности, ведется строительство площадки для содержания двух тысяч голов крупного рогатого скота.

Участие АО «Аграрная кредитная корпорация» в агрофестивале стало возможностью рассказать предпринимателям о новых мерах поддержки и возможностях для развития бизнеса. Представители корпорации и АО «КазАгроФинанс» консультировали фермеров по вопросам льготного кредитования, финансирования инвестиционных проектов и приобретения техники в лизинг.