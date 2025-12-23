РУ
    12:10, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Костанайская область укрепляет статус центра машиностроения Казахстана

    С начала 2025 года в Костанайской области создано 24,1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: СЦК

    По его словам, в области на 23% сократилось количество семей, получающих адресную социальную помощь.

    Костанайская область занимает лидирующие позиции в стране по объему производства машиностроительной продукции — на регион приходится более 25% от общего объема выпуска по республике. Предприятия активно внедряют инновации, цифровые решения и используют промышленных роботов.

    — Костанайская область — центр машиностроения республики. Сохранить лидирующие позиции в машиностроении позволит новый завод KIA, открытый в текущем году. Это один из крупнейших стратегических проектов Казахстана за годы независимости. Он был построен в рекордно короткие сроки — за полтора года. Кроме того, на предприятии будут работать 1 500 человек, — сказал Кумар Аксакалов.

