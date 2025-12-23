Костанайская область укрепляет статус центра машиностроения Казахстана

По его словам, в области на 23% сократилось количество семей, получающих адресную социальную помощь.

Костанайская область занимает лидирующие позиции в стране по объему производства машиностроительной продукции — на регион приходится более 25% от общего объема выпуска по республике. Предприятия активно внедряют инновации, цифровые решения и используют промышленных роботов.