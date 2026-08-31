Костанайская область первой в Казахстане введет подъемные для сельских медсестер

Костанайская область станет первым регионом Казахстана, где средние медицинские работники, направленные на работу в сельскую местность, смогут получать подъемные из областного бюджета. Размер безвозмездной выплаты составит 1 млн теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Изменения в правила оказания социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам рассмотрели депутаты областного маслихата. Как было отмечено на заседании, ранее такая мера поддержки распространялась на врачей, тогда как средний медицинский персонал подъемных не получал.

— Ранее для средних медицинских работников такой поддержки не было. Это будет впервые. Вообще по Казахстану Костанайская область впервые определила для села подъемные именно для средних медицинских работников, — прозвучало в ходе заседания.

Для среднего медицинского персонала, который будет направлен на работу в сельскую местность, размер безвозмездной выплаты составит 1 млн теңге. Сюда относятся медицинские сестры, фармацевты.

Одновременно пересматриваются размеры подъемных для врачей. Согласно озвученной на заседании окончательной редакции проекта, в городах районного и областного значения выплата составит 5 млн теңге. Для Аркалыка, Житикаринского и Костанайского районов предусмотрено по 7 млн теңге.

Как рассказал руководитель управления здравоохранения Еркебулан Баязитов, изменения предусматривают не только увеличение выплат. Планируется сократить срок обязательной отработки после получения социальной поддержки, а также изменить механизм возврата денег при досрочном увольнении. Если прежде специалист должен был вернуть всю полученную сумму, теперь возврат будет рассчитываться пропорционально оставшемуся неотработанному периоду.

По данным управления здравоохранения, за первое полугодие 2026 года выплаты получили семь врачей: четыре — в городе, один — в моногороде и двое — в сельской местности. Кроме того, трем специалистам остродефицитных специальностей выплачено 53 млн теңге.

Новые размеры подъемных начнут применять после вступления решения маслихата в силу.

Как Казахстан усиливает поддержку медицинских кадров, можно прочитать здесь.