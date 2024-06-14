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    17:43, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Костанайская молодежь приняла участие в экологическом флешмобе

    Молодежный флешмоб «Жастар таза Қазақстан үшін» прошел в Костанайской области
    Фото: акимат Карабалыкского района

    Жители поселка Карабалык Карабалыкского района Костанайской области активно поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан», инициированную Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Kazinform. 

    Масштабный флешмоб «Жастар таза Қазақстан үшін» организовали специалисты местного «Молодежного ресурсного центра», объединившись с волонтерами Карабалыка и участниками молодежных трудовых отрядов. Участие в флешмобе приняли 35 человек.

    Молодежь спасла прибрежную территорию водоемов от мусора в Костанайской области
    Фото: акимат Карабалыкского района

    Молодые люди навели порядок на берегах сразу нескольких водоемов. На протяжении 4 км очистили от мусора берег реки Тогузак. Облагородили территорию вокруг платины и местный пляж - излюбленное место отдыха карабалыкчан.

    Девизом мероприятия стала фраза «Героями не рождаются, ими становятся!». По мнению организаторов, героями стали все участники акции, в буквальном смысле слова спасая прибрежную территорию от мусора.

    молодежь
    Фото: акимат Карабалыкского района

    Ребята собирали мусор, а прохожим раздавали листовки с призывом «Сделай мир чище! Начни с малого!» В ходе акции волонтеры и участники молодежного трудового отряда очистили береговую полосу от пустых пластиковых и стеклянных бутылок, одноразовой посуды, полиэтиленовых пакетов и т. д.

    В рамках акции ребята выступили с призывом сохранить свою малую родину чистой. Во время проведения мероприятия звучала музыка, подбадривая молодежь. По окончанию работы, территория стала заметно чище и красивее.

    молодежь
    Фото: акимат Карабалыкского района

    - Для нас, молодежи, акция станет ещё одним добрым делом на благо своей малой родины, - делится впечатлениями волонтер Петрова Ульяна. - Бережное отношение к природе и окружающей среде, развитие чувства заботы не только об окружающей среде, но и в том числе о людях – это те вечные ценности, о которых не стоит забывать ни на минуту. Всегда стараться внести личный вклад в экологическое благополучие нашего общего дома.

    Теги:
    Костанайская область Экология Общество Молодежь Флешмоб
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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