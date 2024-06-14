Костанайская молодежь приняла участие в экологическом флешмобе

Жители поселка Карабалык Карабалыкского района Костанайской области активно поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан», инициированную Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Kazinform.

Масштабный флешмоб «Жастар таза Қазақстан үшін» организовали специалисты местного «Молодежного ресурсного центра», объединившись с волонтерами Карабалыка и участниками молодежных трудовых отрядов. Участие в флешмобе приняли 35 человек.

Фото: акимат Карабалыкского района

Молодые люди навели порядок на берегах сразу нескольких водоемов. На протяжении 4 км очистили от мусора берег реки Тогузак. Облагородили территорию вокруг платины и местный пляж - излюбленное место отдыха карабалыкчан.

Девизом мероприятия стала фраза «Героями не рождаются, ими становятся!». По мнению организаторов, героями стали все участники акции, в буквальном смысле слова спасая прибрежную территорию от мусора.

Фото: акимат Карабалыкского района

Ребята собирали мусор, а прохожим раздавали листовки с призывом «Сделай мир чище! Начни с малого!» В ходе акции волонтеры и участники молодежного трудового отряда очистили береговую полосу от пустых пластиковых и стеклянных бутылок, одноразовой посуды, полиэтиленовых пакетов и т. д.

В рамках акции ребята выступили с призывом сохранить свою малую родину чистой. Во время проведения мероприятия звучала музыка, подбадривая молодежь. По окончанию работы, территория стала заметно чище и красивее.

Фото: акимат Карабалыкского района