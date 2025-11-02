Костанайская красавица представит Казахстан на конкурсе «Мисс Вселенная–2025» в Бангкоке

На официальной странице Miss Qazaqstan сообщили, что накануне Дана Алмасова вылетела в Бангкок, где 19 ноября стартует 74-й международный конкурс «Мисс Вселенная». До начала основного этапа участниц ждут тренировки, фотосессии и репетиции финального шоу.

— Вчера мы проводили Дану Алмасову на конкурс Miss Universe 2025, который пройдет в Бангкоке. До 19 ноября Дану ждет насыщенная подготовка — тренировки, репетиции и яркие события, которыми мы будем делиться здесь, — отметили организаторы.

По информации национального комитета, церемония откроется показом национальных костюмов, а финал конкурса состоится 21 ноября.

Напомним, Дана Алмасова получила титул «Мисс Вселенная Казахстан» в этом году. Модель родом из Костаная, ей 20 лет. Казахстанцы с нетерпением ждут, как юная красавица представит страну на мировой сцене.

Ранее сообщалось, что Томирис Кадырхан представила Казахстан в конкурсе «Miss Grand International — 2025».