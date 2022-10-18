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Костанайцев призывают помочь в восстановлении Аманкарагайских лесов
18 Октября 2022, 01:38

Костанайцев призывают помочь в восстановлении Аманкарагайских лесов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОМ — Костанайский экоклуб «Neco» организует волонтерский штаб для восстановления лесов в Аулиекольском районе после пожаров. Также приглашаются все неравнодушные жители региона для оказания помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об организации работы волонтерского штаба в сгоревших лесах сообщил в своем Instagram руководитель экоклуба Наурызбек Бирмагамбетов.

«Нам ежедневно потребуется большое количество людей. Какая же работа предстоит и для чего нам нужны люди? Во-первых, это очистка сгоревшего леса. Во-вторых - высадка новых саженцев и сбор семенного материала, шишек, - сказал Наурызбек Бирмагамбетов. — Сбор будет проходить ежедневно в Ресурсном центре НПО по улице 1 мая, 151. Время сбора будет разное и будет зависеть от транспорта, который мы найдем».

Потребуются также желающие помочь с транспортом, для развозки волонтеров.

Как ранее сообщалось, что в Аманакарагайских лесах идут восстановительные работы. На работах по отводу и таксации лесосек задействовано около 100 человек. Для лесохозяйственных работ задействовано семь бригад (63 человека, 21 трактор) по валке, трелевке и раскряжевке леса.

На этой недели планируется посадка березы, на следующей неделе начнется посадка сосны.


Кадр из видео/ instagram.com/neco_kst

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