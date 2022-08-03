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Костанайцам не будут отключать газ во время ремонта газопровода
3 Августа 2022 11:17

Костанайцам не будут отключать газ во время ремонта газопровода

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Бытовым потребителям не будут отключать газ на время ремонтных работ на магистрали «Карталы - Рудный». Хотя ранее речь шла об отключении от газа населению Костанайской области почти на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области, сегодня начаты ремонтные работы на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный», но по факту отключение газа коснулось не всех.

«Произведено отключение от природного газа на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный». При отключении газа оставшийся объем в трубе позволит обеспечить газифицированное население области, за исключением крупных промышленных предприятий, а также потребителей поселков Свердловка и Баталинский Денисовского района»,- пояснили в ведомстве .

Проведение ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» запланировано с 3 по 15 августа.

Ранее сообщалось, что жители Костанайской области почти на месяц останутся без газа, а крупным промышленным предприятиям придется переходить на альтернативные источники энергии на этот период, некоторым придется частично или полностью приостановить работу.

Позже стало известно, что сроки отключения газа будут сокращены до двух недель.


Фото: vesti.ua


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