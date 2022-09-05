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Костанайцам из Атырау отправили 30 тонн гуманитарной помощи

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Сентября 2022, 20:19
Костанайцам из Атырау отправили 30 тонн гуманитарной помощи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Костанайцам, пострадавшим от пожаров, жители Атырауской области направили 30 тонн гуманитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау и районах области созданы специальные штабы для сбора гуманитарной помощи. Это продукты питания, одежда, средства личной гигиены и постельное белье. Собранное погружено в автомобили для дальнейшей транспортировки», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

В благотворительной акции принимают участие жители региона, местные предприниматели и волонтеры.
«Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого. В такой критический момент нам важно сплотиться и пройти это испытание. Сейчас мы находимся на связи с руководителем филиала партии AMANAT в Костанайской области. Помимо оказываемой нами поддержки, открыт банковский счет для желающих направить средства непосредственно пострадавшим. В ближайшее время номер этого счета будет сообщен», - проинформировал исполнительный секретарь областной партии «Amanat» Абдулла Идресов.
Из Атырау уже выехали первые 10 грузовиков с 30 тоннами предметов первой необходимости.


Атырауская область   Костанайская область   Общество   Пожар  
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