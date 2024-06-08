Костанаец за два дня получил кредит на посевную по программе «Кең Дала 2» от АКК

Крестьяне Костанайской области подают заявки на кредитование посевной. В их числе и начинающие фермеры без опыта работы, которые благодаря «Кен Дала 2» получили доступ к господдержке, передает агентство Kazinform.

По данным АО «Аграрная кредитная корпорация», новая программа «Кен Дала 2» начала работу в конце апреля. К этому времени 140 млрд тенге, ежегодно выделяемые из республиканского бюджета на кредитование весенних полевых работ по линии «Кен Дала», практически полностью освоили. Поддержку получили 262 костанайских хозяйства на общую сумму 31 млрд тенге.

Дополнительно АКК привлекли еще 300 млрд тенге внебюджетных средств. Как отметил заместитель председателя Правления АО «АКК» Марлен Набиев, новые условия кредитования предоставляют крестьянам широкие возможности.

Фото: АКК

— Для всех заемщиков программы действует ставка в размере 5% годовых, — отметил Марлен Набиев. — Также фермеры, у которых не хватает залогового имущества, могут обратиться в Фонд «Даму», где им предоставят гарантии 85% от суммы займа. Остальные 15% заемщики должны предоставить сами.

Благодаря АО «НУХ «Байтерек» и дочерней организации АКК, стало возможно получение фермерами займов не под 22% с последующим субсидированием, а сразу под 5%. Такой формат не требует оформления и ожидания субсидий. В рамках «Кен Дала 2» упростили требования по залогам, расширили перечень каналов финансирования. Отныне займ можно оформить не только в филиалах АКК, но и банках второго уровня, кредитных товариществах, микрофинансовых организациях, региональных инвестиционных центрах и СПК.

За месяц работы программы крестьяне Костанайской области подали заявки на 9,7 млрд тенге. Более четверти этих средств уже выданы. Среди заемщиков глава КХ «Абиль» Аскар Аманов. В хозяйстве, где сеют 12 тысяч га, уже завершают посевную.

Фото: АКК

— Наше хозяйство продает семена, но деньги у крестьян обычно появляются только в марте, — рассказал Аскар Аманов. — Чтобы вовремя закупить ГСМ и запчасти, нужна поддержка. Аграрная кредитная корпорация очень выручает. В этом году, благодаря займу, который нам выдали буквально за два дня, смогли трудоустроить на полевые работы 76 человек.

Это КХ стало одним из 65 костанайских предприятий, которые получили финансирование в АКК. По данным облфилиала корпорации, в регионе заявки на «Кен Дала 2» подали 99 крестьян, включая 10 начинающих фермеров. По словам главы облфилиала Мэлса Байболова, работают практически без выходных.