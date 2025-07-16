Костанаец подозревается в двойном убийстве

15 июля в одном из домов поселка Карабалык Костанайской области были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. Информация об этом ранее распространялась в социальных сетях.

По предварительным данным, трагедия произошла в результате семейной ссоры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя поселка Карабалык, подозреваемого в совершении преступления.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, жуткая трагедия произошла в области Жетысу: мужчину подозревают в убийстве жены.