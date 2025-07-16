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    11:35, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Костанаец подозревается в двойном убийстве

    В Костанайской области после семейной ссоры обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти, подозреваемый задержан, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: polisia.kz

    15 июля в одном из домов поселка Карабалык Костанайской области были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. Информация об этом ранее распространялась в социальных сетях.

    По предварительным данным, трагедия произошла в результате семейной ссоры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя поселка Карабалык, подозреваемого в совершении преступления.

    По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.

    Как сообщалось ранее, жуткая трагедия произошла в области Жетысу: мужчину подозревают в убийстве жены.

     

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Костанайская область Убийство
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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