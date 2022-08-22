Костанаец взял первую для Казахстана золотую медаль чемпионата мира по ММА

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанаец Чингиз Жусупов взял «золото» на чемпионате мира по ММА, который проходил в Абу-Даби с 17 по 20 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тренер Жусупова Марат Алиппаев о победе подопечного сообщил в Instagram.

«Под гимн нашей страны подняли флаг Казахстана. Исторический момент для казахстанского ММА, Жусупова Чингиза и меня! Первая золотая медаль чемпионата мира по ММА»,- поделился он радостной новостью.

Чингиз Жусупов взял первое место среди юношей. На чемпионате были 28 соперников из 20 стран мира. Чингиз провел шесть боев, пять из которых завершил досрочно.

Сам Чингиз также прокомментировал свою победу в соцсетях.

Как оказалось, на пути к «золоту» не обошлось без приключений и спортсмен чуть было не опоздал на чемпионат.

«К этим соревнованиям были приложены очень большие силы, - отмечает Чингиз Жусупов. — 13 августа мы вылетели с тренером в Алматы, благополучно приземлились и ждали следующего дня, чтобы вылететь на соревнования. 14 августа мы ждали вылета. Билеты давно куплены все, уже в ожидании регистрации. И вот наша очередь получать билеты, но вдруг нам по непонятным причинам говорят, что сняли с рейса. Очень сильно переживал в этот момент».

Но решение было сразу найдено тренером Алиппаевым. Спортсмен с тренером вылетели в Нур-Султан, оттуда успели на рейс в ОАЭ.

«Я очень сильно благодарен своему тренеру, который сделал все, чтобы я смог полететь. Рахмет моей команде, очень сильная поддержка», - заключил спортсмен.



