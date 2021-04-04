Костанаец перебрался в деревню и открыл семейную ферму

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Молодой предприниматель из Костаная переехал в село, чтобы открыть семейную ферму, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей.

Если многие покидают свои аулы в поисках лучшей жизни и заработка, то 27-летний Абай Идрисов пошёл по другому пути. Он вернулся в родное село Шокай и решил открыть своё дело - заняться животноводством.

В ауле Шокай, как оказалось, проживают меньше тысячи человек. Элеватор закрылся, работы почти нет. Но Абай Идрисов уверен, что у родного села есть перспективы. Нужно лишь, как считает парень, усердно трудиться и грамотно пользоваться инструментами поддержки от государства.

«Кредит я получил по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на льготных условиях после участия в проекте «Бастау Бизнес». На 6 млн я купил 30 голов крупного рогатого скота. Брал молочных коров, потому что мясное поголовье держать сейчас невыгодно. Потом я выиграл тендер и получил землю – 260 гектаров под пастбища. Но этого мало. Хочу в этом году еще взять, чтобы было куда развиваться. Тогда я могу покрыть потребности не только своего поголовья, но и снабжать кормами односельчан», - говорит Абай Идрисов.

Держит молодой фермер еще и лошадей, и овец. А недавно купил породистого бычка, чтобы улучшать качество стада. Принцип, как отмечает Абай Идрисов, простой: у «голштина» и безродной буренки появятся наполовину породистые телята, у тех – еще более аристократичные потомки. Процесс небыстрый, но это не останавливает фермера.

«Времени у меня много, уезжать я отсюда никуда не собираюсь. Жил в городе. Отучился в местном университете, потом была армия, поработал на госслужбе и понял, что это не мое. Потянуло обратно в родные края. Я коренной житель Шокая. Мои родители отсюда. Здесь и я обрел семью – сейчас у меня растает дочка», - делится Абай.

На ферме Абая работает вся семья. Хозяйство немаленькое, но в обычные дни хватает двух пар рук – его и брата. Абай сам доит коров, а в пору сенокоса ему помогает мать. Молоко фермер сдает местному ИП, который работает с молокозаводами. На цену не жалуется – выручки хватает и на жизнь, и на то, чтобы покрыть кредит.

«Главная проблема – пашня. Если бы у меня было больше земли, я бы хорошо сэкономил на кормах. Можно было бы смело расширяться. А пока приходится договариваться с местными крестьянами. Это не слишком удобно – в один год я могу оказаться без ничего, и придется пустить поголовье под нож. Так что надеюсь на тендер в этом году. Если землю дадут, буду большую базу строить», - говорит Абай Идрисов.

В родной деревне Абая поддерживают. Старшее поколение радуется, что молодой человек нашел себя именно здесь, в родном ауле. Пока есть такая молодежь, уверены старшие, поселок будет жить.