Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Целиноградский район Акмолинской области путем выделения из него села Косшы.
2. Отнести село Косшы Целиноградского района Акмолинской области к категории города областного значения.
3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры
по реализации пунктов 1 и 2 настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
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