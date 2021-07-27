Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Целиноградский район Акмолинской области путем выделения из него села Косшы.

2. Отнести село Косшы Целиноградского района Акмолинской области к категории города областного значения.

3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры

по реализации пунктов 1 и 2 настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.





Президент

Республики Казахстан К.Токаев



