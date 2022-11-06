Косшы и восемь населенных пунктов Акмолинской области обеспечат газом

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Город Косшы и еще восемь пристоличных населенных пунктов Акмолинской области обеспечат природным газом до 2025 года. К централизованному газоснабжению подключат дома больше 160 тыс. жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Еще почти 200 населенных пунктов планируют газифицировать местные власти после окончания строительства второй очереди магистрального газопровода «Сарыарка», уже из Астаны до Кокшетау.

По подсчетам специалистов, для этого потребуется почти 170 млрд тенге.

Как сообщили в акимате, специалисты рассматривают еще один вариант газоснабжения населенных пунктов региона.

«Есть второй вариант газификации северных регионов. Это строительство газопровода с Российской Федерации. Там вопрос стоял в том, как будет влиять ценовая политика, сколько будет стоимость газа российского конечному потребителю и как это повлияет на наши тарифы. Чаща весов все-таки складывается в пользу того, что нам необходимо продолжить строительство нашей магистрали «Сарыарка», - говорит заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Биржан Абдрахманов.

Подключение населенных Акмолинской области к магистральному газопроводу «Сарыарка» началось 2 сентября.