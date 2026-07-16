Косшы пять лет спустя: каким стал город-спутник Астаны — фоторепортаж

В июле Косшы отметит пятилетие в статусе города областного значения. Как сегодня выглядит город и что изменилось за эти годы — в фоторепортаже агентства Kazinform.

Согласно официальным данным, за пять лет численность населения города выросла с 50 до 67 тысяч человек. Однако фактически сегодня здесь проживает уже около 120 тысяч жителей. Вместе с быстрым ростом населения увеличивается и потребность в новых школах, медицинских учреждениях и других социальных объектах. Подробнее о них журналистам в ходе пресс-тура рассказал аким города Косшы Азамат Капышев.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Какие социальные объекты построили для жителей Косшы

За последние три года в Косшы построили три новые школы. Сегодня в городе работают восемь школ, одна из которых частная. Большинство из них уже заполнены сверх проектной мощности, однако трехсменное обучение, по словам акима, удалось полностью ликвидировать. Чтобы сократить дефицит ученических мест, в городе строят еще одну школу на 1500 мест. Ее планируют открыть в 2027 году.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Особенность проекта в том, что здесь есть отдельные блоки для начальных и старших классов. Учебные блоки разделены и не пересекаются между собой. Это не в рамках нацпроекта «Келешек мектептері», но построена по стандартам, соответствующим этому уровню. Как вы знаете, программа строительства «Комфортных школ» сейчас сокращена, но мы стремимся возводить именно такие современные учебные заведения, — сказал градоначальник.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

С 2023 года центром культурной и спортивной жизни Косшы остается Дворец культуры и спорта. Здесь работают библиотека, коворкинг-центр, студия звукозаписи, центр изучения языков, а также различные творческие и спортивные кружки для детей и взрослых.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

В городе также работают две поликлиники — государственная и частная.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Государственная поликлиника рассчитана на 1000 посещений в смену, пансионат на 60 мест и жилье для медицинских работников, которые приезжают сюда работать из других регионов. В этом году здесь планируют открыть больницу на 350 коек стоимостью 29 млрд тенге.

— На сегодняшний день специалисты поликлиники работают в полном составе. Для больницы мы отбираем и проверяем кадры, приглашаем людей из других областей и медицинских центров Астаны — они готовы приступить к работе. Медицинскую помощь здесь мы будем оказывать на высоком уровне. После ввода всех объектов медицинский центр обеспечит работой около 1200 человек. На сегодняшний день в поликлинике работают 262 человека, из них 74 — врачи, — сообщил заместитель генерального директора многопрофильной больницы Viamedis Kosshy Нурлан Касымов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Продолжают в Косшы развивать и спортивную инфраструктуру. В 2024 году здесь открыли физкультурно-оздоровительный комплекс ALAN, где функционируют более 10 спортивных секций и два бассейна.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

На чем держится экономика города

По словам акима, основу экономики города-спутника составляют предприятия малого и среднего бизнеса.

— В городе работает завод по производству полуфабрикатов IL-Tov — это крупный завод. Есть производство «Алтын Таға», где выпускают полуфабрикаты и мясную продукцию, а также завод железобетонных изделий «Сапа Су». В целом в Косшы больше малого и среднего бизнеса. Крупных производственных предприятий нет, — рассказал Капышев.

Изменить ситуацию должна индустриальная зона площадью 209 гектаров. Здесь планируют реализовать семь инвестиционных проектов общей стоимостью около 350 млрд тенге и создать более 3000 новых рабочих мест. В числе будущих производств — выпуск кисломолочной продукции, сыров по итальянской технологии, бетонных труб и другой продукции с участием отечественных и зарубежных инвесторов.

Что планируют сделать в Косшы

Среди ближайших проектов — полная газификация города, модернизация инженерных сетей и строительство второй очереди Tarlan Astana (LRT), которая свяжет город с Астаной.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Газификацию Косшы планируют полностью завершить уже к концу июля.

— В прошлом году к газу подключили первую очередь, благодаря чему доступ к голубому топливу получили около 32 тысяч жителей. Вторую очередь планируем запустить в июле, ко Дню города (27 июля — прим. ред.), то есть будет газифицирован весь Косшы, — сказал Азамат Капышев.

В ходе пресс-тура градоначальник рассказал о планах модернизации коммунальных сетей — вопросы об этом регулярно возникают у жителей.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Все инженерные сети в городе изначально были рассчитаны максимум на 30 тысяч жителей. Сейчас, если по официальной статистике население составляет 67 тысяч человек, то фактически здесь проживает уже более 100 тысяч. Конечно, сети работают с перегрузкой. Их замена требует больших средств, но мы постепенно эту проблему решаем. Поэтому жалобы жителей на слабый напор воды, особенно на верхних этажах в микрорайоне Лесная Поляна, и частые отключения электроэнергии действительно имеют место. Сети изношены, но мы поэтапно приводим их в порядок. Я не отрицаю, проблема есть, и мы стараемся ее решать, — сказал аким.

Таким образом, в городе обновят почти два километра тепловых сетей. Работы планируют завершить до конца августа этого года, что позволит дополнительно увеличить мощность системы еще примерно на 10 Гкал.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Кроме того, в городе до предстоящего отопительного сезона должны обновить систему теплоснабжения. В одной из трех котельных установят новый котел, благодаря которому город рассчитывает полностью покрыть существующий дефицит тепла и выйти на профицит около 10 Гкал.

Новые дороги и LRT: как жителям упростят поездки в столицу

На трассе между Астаной и Косшы продолжается строительство одного из самых ожидаемых для жителей проектов — второй очереди Tarlan Astana (LRT), которая должна связать город-спутник со столицей, где работают многие жители Косшы. Завершить строительство линии планируют в 2027 году.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Однако в сам город LRT заходить не будет. Как пояснил аким Азамат Капышев, конечную станцию разместят у въезда в город, возле стелы «Қосшы». Продлевать линию дальше не планируют из-за высокой плотности инженерных сетей внутри города.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Кроме того, до Дня города планируют завершить средний ремонт улицы Республики с обновлением освещения, остановок и ливневой системы. Одновременно строят еще четыре внутригородские улицы, а в 2028 году планируют начать эксплуатацию новой дороги, которая напрямую соединит Тайтобе с проспектом Чингиза Айтматова в Астане.

Напомним, 26 июля 2021 года указом Президента Косшы был преобразован в город областного значения. Решение было принято в связи с быстрым ростом населения и фактическим превращением населенного пункта в город-спутник Астаны.

Ранее Азамат Капышев ответил на вопрос о планах присоединения Косшы к Астане, который периодически обсуждается среди жителей города и столицы.