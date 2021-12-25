Космонавт снял на видео разворот МКС на фоне Земли

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Космонавт Роскосмоса Петр Дубров снял на видео в качестве 4К разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Космонавт напомнил, что в четверг от узлового модуля «Причал» отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ».

«Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а еще в самом начале - разворот МКС», - написал Дубров на своей странице в Instagram.

Космонавт сопроводил публикацию видеозаписью разворота МКС и отстыковки приборно-агрегатного отсека корабля.

На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.