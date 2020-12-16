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Космонавт Айдын Аимбетов принял участие в акции «Менің Туым. Менің Отаным!»

Автор:  
Сара Кабикызы
16 Декабря 2020, 02:23
Космонавт Айдын Аимбетов принял участие в акции «Менің Туым. Менің Отаным!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский летчик-космонавт, Қазақстан Республикасының Халық Қаhарманы Айдын Аимбетов поддержал патриотический челлендж «Менің Туым. Менің Отаным!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В видеоролике, размещенном на YouTube , Айдын Аимбетов, который совершил космический полет в сентябре 2015 года, рассказал о том, как взял с собой в космос флаг Республики Казахстан, вручив его по возвращении на землю Елбасы, чувстве патриотизма и любви к Родине.

После завершения космического полета Айдын Аканович вернулся к работе в системе Казкосмоса, в течение последних пяти лет работает заместителем Председателя Правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Говоря о главном национальном празднике – Дне Независимости РК, Айдын Аимбетов подчеркнул особую черту казахского народа, как толерантность, пожелав своей стране дальнейшего развития и процветания.


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