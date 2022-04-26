Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Космомониторинг сельхозземель усовершенствуют в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
26 Апреля 2022, 09:28
Космомониторинг сельхозземель усовершенствуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цифровизации земельных отношений, в ходе которого были рассмотрены вопросы космического мониторинга использования земель сельхозназначения и их оцифровки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Выступая с докладом, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в настоящее время прорабатывается внедрение усовершенствованного варианта космомониторинга сельхозземель на базе АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Создан «Кабинет земельного инспектора», который позволит обнаруживать признаки нерационального использования земельных участков на основе сопоставительного анализа данных из различных источников и автоматизированно реагировать на такие факты. Данную платформу планируется запустить летом 2022 года.

photo

Учитывая доработку методов госконтроля, в текущем году планируется в 4 раза увеличить площадь возвращенных государству неиспользуемых сельхозземель по сравнению с прошлым годом: в 2021 году возвращено 1,3 млн га, в 2022 году планируется не менее 5 млн га.

photo

При этом, отметил министр, эффективность космомониторинга повысится после завершения оцифровки всех сельхозземель. Завершить этот процесс планируется в 2024 году.

Премьер-Министр поддержал озвученные подходы и поручил ускорить работу в этом направлении.

Правительство РК   Сельское хозяйство   Космос  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия