Космомониторинг и облеты авиатехникой: как в Жамбылской области отслеживают природные пожары

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактику пожароопасных ситуаций системно проводят в ДЧС Жамбылской области, подключая различные виды мониторинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, для повышения уровня пожарной безопасности в лесных и степных массивах региона акимом области в начале 2023 года принято постановление «О мерах по предупреждению природных пожаров на территории Жамбылской области». Утвержден план совместных профилактических и предупредительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории гослесфонда и степных массивов области.

Начиная с 1 мая этого года, сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира три раза в день проводят облеты территории гослесфонда области авиатехникой РГКП «Казавиалесоохрана», общая площадь облетов - свыше 3 млн гектаров.

«Для проведения облетов авиатехникой АО «Казавиаспас» пожароопасных участков территории области, а также проведение мониторинга их противопожарного состояния, из бюджета Жамбылской области выделено 47,4 млн тенге (это 48 полетных часов), на космический мониторинг территорий области в 2023 году из бюджета области выделено свыше 8,8 млн тенге, а на проведение работ по охране территории гослесфонда от пожаров на 2023 год выделено 88 млн тенге», - пояснили в ведомстве.

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, общий объем государственного лесного фонда Жамбылской области составляет 4 миллиона 427 тысяч 34 гектара. Из них 2 миллиона 357 тысяч 123 гектара занято лесом, преимущественно саксаульником. Земли общего лесного фонда занимают 30,8% территории Жамбылской области, а лесные земли - 15,8%. В 1993 году данная площадь составляла 3,8 млн гектаров, и только 1,54 млн гектаров были покрыты лесом, это 10,7%. За 30 лет лесистость территории Жамбылской области значительно увеличилась.